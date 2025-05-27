Мостовой составил символическую сборную РПЛ сезона-2024/2025

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой в новом выпуске «Спартак Шоу» составил символическую сборную РПЛ сезона-2024/2025. В неё вошли четыре игрока «Краснодара», три игрока «Зенита», а также по два представителя ПФК ЦСКА и «Спартака».

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Мойзес (ПФК ЦСКА), Виллиан Роша (ПФК ЦСКА), Диего Коста («Краснодар»), Густаво Мантуан («Зенит»).

Полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит»), Эсекьель Барко («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Маркиньос («Спартак»).

Нападающие: Лусиано Гонду («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»).

Главный тренер: Марко Николич (ПФК ЦСКА).