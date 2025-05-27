Президент «Динамо» Мх: если клуб потянет запросы Смолова, хорошо, хотели бы пригласить его

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможном подписании контракта с нападающим Фёдором Смоловым, который покинул «Краснодар» в связи с истечением контракта.

«Хотели бы видеть Смолова в «Динамо»? Если он хочет продолжать карьеру, хотели бы его видеть. Но ещё важны условия. Смолов всё-таки профессиональный футболист, и его труд должен быть оплачен. Всё зависит от того, какие условия оплаты труда. Если клуб потянет запросы Фёдора, хорошо.

А так, конечно, хотели бы пригласить его к нам. Смолов — хороший футболист, профессионал, разумный и интеллигентный человек. Почему бы нет?» — приводит слова Гаджиева Sport24.

В нынешнем сезоне Смолов провёл за «Краснодар» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Помимо «Краснодара», Смолов выступал за московское «Динамо», нидерландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», столичный «Локомотив» и испанскую «Сельту».