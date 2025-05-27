Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Шишкин: главное разочарование сезона — мой родной «Факел»

Роман Шишкин: главное разочарование сезона — мой родной «Факел»
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин высказался о вылете воронежского «Факела» из Российской Премьер-Лиги. «Наглецы» набрали 18 очков и заняли последнее место в таблице.

«Главным разочарованием сезона стал мой родной «Факел». Я из Воронежа, а моя родная команда вылетела… Я часто бываю в этом городе. Вы сами знаете, как в Воронеже любят футбол и относятся к команде. Клуб из Воронежа просто должен играть в РПЛ — это чисто моё мнение. Как любят футбол там, так его не любят нигде. Город-миллионник, хорошая локация — всё создано, чтобы команда играла в РПЛ. К сожалению, немного не так сошлись звёзды. Надеюсь, в следующем сезоне «Факел» вернётся», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Воронежский «Факел» за один день покинули восемь футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android