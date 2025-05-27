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Whoscored опубликовал символическую сборную топ-5 лиг по итогам сезона-2024/2025

Whoscored опубликовал символическую сборную топ-5 лиг по итогам сезона-2024/2025
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Статистический портал Whoscored на своём официальном сайте представил символическую сборную прошедшего сезона, составленную из футболистов из топ-5 чемпионатов Европы. Лучшим игроком года стал 17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, получивший среднюю оценку 8,0.

Фото: WhoScored

Полностью символическая сборная сезона из игроков топ-5 лиг по версии Whoscored выглядит следующим образом:

Вратарь: Марк Флеккен («Брентфорд», 7,0).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ», 7,3), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 7,1), Джеймс Тарковски («Эвертон», 7,1), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт», 7,2).

Полузащитники: Ламин Ямаль («Барселона», 8,0), Джамал Мусиала («Бавария», 7,6), Флориан Вирц («Байер», 7,5), Рафинья («Барселона», 7,6).

Нападающие: Килиан Мбаппе («Реал», 7,7), Гарри Кейн («Бавария», 7,7).

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