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«Химки» подали апелляцию на решение комиссии РФС о невыдаче лицензии для участия в РПЛ

«Химки» подали апелляцию на решение комиссии РФС о невыдаче лицензии для участия в РПЛ
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Подмосковные «Химки» подали апелляцию на решение комиссии РФС по лицензированию, не выдавшей клубу лицензию для участия в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026.

«Мы воспользовались своим законным правом обратиться в Апелляционный комитет РФС. Надеемся на его справедливое решение в установленные сроки. Исходим из позитивного сценария и продолжаем большую работу, направленную на стабильность, выполнение взятых на себя обязательств, высокие спортивные результаты», — приводит слова генерального директора клуба Дмитрия Брехова пресс-служба в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в высшем дивизионе. По итогам финального тура подмосковный клуб занял 12-е место и сохранил прописку в высшем дивизионе. В активе подопечных Магомеда Адиева 29 набранных очков в 30 матчах.

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