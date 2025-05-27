«Динамо» согласовало условия контракта с защитником «Локомотива» Сильяновым

Московское «Динамо» согласовало условия личного контракта с защитником «Локомотива» Александром Сильяновым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Переговоры между «Динамо» и «Локомотивом» по переходу игрока продолжаются. Пока клубы не могут договориться по сумме трансфера.

В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Александр Сильянов провёл 26 матчей, в которых забил один гол и оформил две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского защитника в € 6 млн. Действующий контракт Сильянова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.