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Агент Сильянова прокомментировал информацию о согласовании условий контракта с «Динамо»

Агент Сильянова прокомментировал информацию о согласовании условий контракта с «Динамо»
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Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника московского «Локомотива» Александра Сильянова, прокомментировал информацию о согласовании условий контракта с московским «Динамо».

«Никаких договорённостей между «Локомотивом» и «Динамо» по трансферу Сильянова нет, соответственно, и мы не могли никакие условия согласовать. Сначала должны договориться клубы. Знаю, что они контактировали. Но не знаю, насколько это можно назвать переговорами. Не сказал бы, что что-то активно обсуждается.

Более того, сейчас мы обсуждаем продление контракта с «Локомотивом». Клуб и мы заинтересованы в этом», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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