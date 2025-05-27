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Джорджевич: «Зенит» становился чемпионом шесть лет подряд — невозможно всегда выигрывать

Джорджевич: «Зенит» становился чемпионом шесть лет подряд — невозможно всегда выигрывать
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Бывший футболист «Зенита» Лука Джорджевич высказался по итогам сезона-2024/2025. Сине-бело-голубые впервые за семь лет не стали чемпионами России. В этот раз титул Российской Премьер-Лиги завоевал «Краснодар». Для «быков» это первое чемпионство и первый трофей в истории клуба.

«Зенит» становился чемпионом шесть лет подряд. Всё время выигрывать невозможно. В какой-то момент кому-то другому нужно было бы взять чемпионство. «Краснодар» в этом году хорошо играл. «Зенит» был совсем рядом, набрал очень много очков, но всё-таки немного не хватило. Надеюсь, что в следующем году сине-бело-голубые вернут чемпионство себе. Но для этого нужно будет много работать. Думаю, тренерский штаб и руководство клуба всё сделают правильно», — сказал Джорджевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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