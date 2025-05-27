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Александр Мостовой ответил, чем бы мог заниматься в штабе Станковича в «Спартаке»

Александр Мостовой ответил, чем бы мог заниматься в штабе Станковича в «Спартаке»
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Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, чем бы он мог заниматься в тренерском штабе возглавляющего красно-белых Деяна Станковича. Напомним, сербский специалист начал работу в «Спартаке» прошлым летом.

— Кстати говоря, вот почему Станкович должен взять вас в штаб к себе? Вот действительно, пошли бы в штаб?
— Ну конечно, пошёл бы. В «Спартак», да. А почему нет?

— А вот за что бы вы отвечали?
— А я не знаю, за что бы я там отвечал. Я говорю, вот из 10 позиций, которые там сидят, вот что-нибудь, что-нибудь мне бы сказали.

— Не, ну, смотрите, вот Каррера, например, отвечал за оборону.
— А потом вдруг убирают Димку, и Каррера становится главным. Уже за оборону не отвечал! Представляешь, как быстро всё (смеётся). Поэтому и меня бы так посадили, там бы разобрались, за что-нибудь я бы отвечал. За что-нибудь. Может быть, за атаку. Может быть, за середину поля, — сказал Мостовой в новом выпуске «Спартак Шоу».

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