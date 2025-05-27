Лука Джорджевич не считает, что «Зениту» пора расставаться с Сергеем Семаком

Бывший футболист «Зенита» Лука Джорджевич считает, что петербургский клуб должен сохранить Сергея Семака на посту главного тренера. В сезоне-2024/2025 сине-бело-голубые впервые за семь лет не стали чемпионами России. В этот раз титул Российской Премьер-Лиги завоевал «Краснодар». Для «быков» это первое чемпионство и первый трофей в истории клуба.

«Не думаю, что «Зениту» пора расстаться с Семаком. Он добился больших успехов в последние годы. Выиграл шесть титулов подряд — это выдающееся достижение. Я не вижу ничего страшного в том, что «Зенит» проиграл одно чемпионство. Но решать в любом случае должно руководство», — сказал Джорджевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.