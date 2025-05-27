Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лука Джорджевич не считает, что «Зениту» пора расставаться с Сергеем Семаком

Лука Джорджевич не считает, что «Зениту» пора расставаться с Сергеем Семаком
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Лука Джорджевич считает, что петербургский клуб должен сохранить Сергея Семака на посту главного тренера. В сезоне-2024/2025 сине-бело-голубые впервые за семь лет не стали чемпионами России. В этот раз титул Российской Премьер-Лиги завоевал «Краснодар». Для «быков» это первое чемпионство и первый трофей в истории клуба.

«Не думаю, что «Зениту» пора расстаться с Семаком. Он добился больших успехов в последние годы. Выиграл шесть титулов подряд — это выдающееся достижение. Я не вижу ничего страшного в том, что «Зенит» проиграл одно чемпионство. Но решать в любом случае должно руководство», — сказал Джорджевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Материалы по теме
«Я очень скучаю по России». Где теперь экс-форвард «Зенита» Лука Джорджевич
Эксклюзив
«Я очень скучаю по России». Где теперь экс-форвард «Зенита» Лука Джорджевич
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android