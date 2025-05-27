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Джорджевич: Дркушич способен на многое — он ещё покажет это в «Зените»

Джорджевич: Дркушич способен на многое — он ещё покажет это в «Зените»
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Бывший футболист «Зенита» Лука Джорджевич высказался о потенциале защитника сине-бело-голубых Ваньи Дркушича.

— Я слежу за «Зенитом» каждый год. У меня здесь достаточно много друзей и знакомых среди футболистов, тренеров, докторов и других сотрудников, поэтому всегда их поддерживаю.

— Кто, на твой взгляд, выделяется в составе нынешнего «Зенита»?
— Я не могу быть объективным, потому что здесь играет мой очень хороший друг Ванья Дркушич. Ванья приехал в Петербург совсем недавно, но я уверен: он ещё покажет болельщикам, на что способен. А способен он на многое, поверьте, — сказал Джорджевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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