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Парфёнов: только соперники «Спартака» довольны четвёртым местом команды в РПЛ

Парфёнов: только соперники «Спартака» довольны четвёртым местом команды в РПЛ
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Ветеран «Спартака» Дмитрий Парфёнов подвёл итоги сезона-2024/2025 для московского клуба. Красно-белые финишировали на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Из Кубка России «Спартак» вылетел за шаг до Суперфинала турнира.

«Спартак» — команда, которая по всем компонентам должна бороться за золото и Кубок России. Но в этом сезоне мы такого не увидели. Если кто-то доволен четвёртым местом красно-белых, это только соперники. Команда не показала тот максимум, который должна была показать», — сказал Парфёнов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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