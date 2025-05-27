Парфёнов: только соперники «Спартака» довольны четвёртым местом команды в РПЛ

Ветеран «Спартака» Дмитрий Парфёнов подвёл итоги сезона-2024/2025 для московского клуба. Красно-белые финишировали на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Из Кубка России «Спартак» вылетел за шаг до Суперфинала турнира.

«Спартак» — команда, которая по всем компонентам должна бороться за золото и Кубок России. Но в этом сезоне мы такого не увидели. Если кто-то доволен четвёртым местом красно-белых, это только соперники. Команда не показала тот максимум, который должна была показать», — сказал Парфёнов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.