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Бетис — Челси: во сколько начало финала Лиги конференций УЕФА 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Бетис» — «Челси»: во сколько начнётся финал Лиги конференций, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 28 мая, состоится финальный матч Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся «Бетис» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Тарчиньски Арена» во Вроцлаве. В качестве главного арбитра встречи выступит Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на трансляцию финального матча Лиги конференций УЕФА «Бетис» — «Челси» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии полуфинала зелёно-белые прошли «Фиорентину», обыграв итальянскую команду со счётом 4:3 по итогам двух матчей. На аналогичной стадии лондонский клуб победил «Юргорден» со счётом 5:1 по результатам двух встреч.

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