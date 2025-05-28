«Бетис» — «Челси»: во сколько начнётся финал Лиги конференций, где смотреть трансляцию

Сегодня, 28 мая, состоится финальный матч Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся «Бетис» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Тарчиньски Арена» во Вроцлаве. В качестве главного арбитра встречи выступит Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии полуфинала зелёно-белые прошли «Фиорентину», обыграв итальянскую команду со счётом 4:3 по итогам двух матчей. На аналогичной стадии лондонский клуб победил «Юргорден» со счётом 5:1 по результатам двух встреч.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: