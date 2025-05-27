Президент «Наполи»: желаю Конте дальнейших успехов в его профессиональной карьере

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис пожелал главному тренеру неаполитанцев Антонио Конте успехов в дальнейшей карьере. Ранее появились слухи, что специалист покинет клуб и, скорее всего, вернётся в «Ювентус».

«Я желаю Конте дальнейших успехов в его профессиональной карьере. Он человек, который заслуживает уважения и успеха, ведь он прилагает усилия каждый день. Спасибо, Антонио!» — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Напомним, несколько дней назад Конте с «Наполи» выиграл Серию А в свой первый год нахождения в клубе. В прошлом сезоне неаполитанцы были на 10-й строчке чемпионата по его итогам.