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Лука Джорджевич поделился эмоциями от празднования столетия «Зенита»

Лука Джорджевич поделился эмоциями от празднования столетия «Зенита»
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Бывший футболист «Зенита» Лука Джорджевич поделился эмоциями от празднования столетнего юбилея санкт-петербургского клуба.

«Не только матч, но и всё остальное, что его окружало, конечно, прекрасно. Сто лет «Зенита», полный стадион, парад по Неве… У меня нет слов, чтобы описать всё это. Я надеюсь, что все получили удовольствие от нашего матча и будут наслаждаться юбилеем «Зенита» весь год. Хочу поздравить всех болельщиков с этим прекрасным праздником. Желаю «Зениту» в будущем как можно больше побед», — сказал Лука Джорджевич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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