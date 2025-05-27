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Джорджевич назвал форварда «Краснодара» Кордобу самым сильным игроком РПЛ

Джорджевич назвал форварда «Краснодара» Кордобу самым сильным игроком РПЛ
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Бывший футболист «Зенита» Лука Джорджевич поделился мнением о лучшем футболисте Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Мне нравится Кордоба. У него есть практически всё, что нужно нападающему. Вообще в РПЛ много хороших игроков. В том же «Зените» выделяются Глушенков и Мостовой. Андрей провёл очень хороший матч с «Ахматом». Думаю, он может стать одним из лидеров нынешнего «Зенита», — сказал Джорджевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В 25 матчах Российской Премьер-Лиги минувшего сезона Кордоба забил 12 голов и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского нападающего в € 14 млн.

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