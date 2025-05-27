Защитник «Зенита» Юрий Горшков: могу занести себе прошедший сезон в актив

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Горшков рассказал, что может занести себе в актив завершившийся сезон Российской Премьер-Лиги. В рамках чемпионата России футболист провёл 15 матчей, сделав одну результативную передачу. Суммарно Юрий отыграл 499 минут в РПЛ. Ранее Горшков выступал за «Крылья Советов».

«Мне очень приятно, что в концовке в самых важных матчей тренерский штаб доверял мне — это говорит о том, что я на протяжении долгого времени усердно работал, не сдавался, не терял веру и надежду. Конечно, для себя лично я ставлю этот сезон в актив. Я пришёл из клуба, который боролся за середину таблицы, в «Зените» другие задачи, другое давление. Считаю, что в целом неплохо справился с этими трудностями. Но я знаю, что могу и лучше», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА.