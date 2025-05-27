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Алхазов: уникальный год — выигрывают «Тоттенхэм», Кейн, Сон, «Ньюкасл», «Пэлас», «Болонья»

Алхазов: уникальный год — выигрывают «Тоттенхэм», Кейн, Сон, «Ньюкасл», «Пэлас», «Болонья»
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Комментатор «Okko Спорт» Денис Алхазов высказался о победе «Тоттенхэма» в Лиге Европы. В финале турнира «шпоры» обыграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

«Финал ЛЕ — больше об эмоциях, чем о содержательном футболе. Играли одни из худших команд сезона английской Премьер-лиги. И это было видно. Мы как будто переместились в 1996 год. Навес, борьба, навес, борьба. И кто недостаточно боролся, тот мячи и терял.

«Тоттенхэм» Постекоглу выиграл по конспектам Жозе Моуринью и Диего Симеоне. А эти люди знают, что трофеи не пахнут. Постекоглу ещё полгода назад понял, что для клуба, который не брал трофеев 17 лет, действительно — чашки и победы в таких турнирах не пахнут. Можно его сколько угодно ругать за отказ от своего футбола, за отказ от романтики, но Постекоглу всё-таки харизматик и опытный. Он — тёртый калач и знал, на что идёт. Он минимизировал риски и закрылся против «Манчестер Юнайтед». Когда Постекоглу выпускает третьего защитника — значит, что-то в этом мире не так. Но для «Тоттенхэма» всё прошло как надо.

И мы впервые за 17 лет услышали, как фанаты «Тоттенхэма» поют We Are the Champions группы Queen. А это, друзья, дорогого стоит. Вероятно, мы скоро полетим на Марс, у всех разгладятся морщины, найдут лекарства от многих-многих болезней. Раз побеждает «Тоттенхэм», раз выигрывает Гарри Кейн, Сон Хын Мин получает свой трофей, «Ньюкасл», «Кристал Пэлас», «Болонья» — уникальный год не только для английского футбола.

Ну а «Манчестер Юнайтед» отправляется в тёмную пучину печали. У них это получилось. Но больше всего всех интересовала Лига чемпионов. Лига чемпионов — это статус, это деньги, это престиж. И «Тоттенхэм» в этой гонке, в последнем отчаянном рывке за Лигу чемпионов — победил.

Постекоглу, если он останется — а очень много разговоров о том, что он уйдёт, — вероятно, откатится обратно к романтичному футболу. Потому что давление спало, его заела среда. Вот сейчас он снова может быть собой. И хотя бы поэтому можно радоваться победе «Тоттенхэма» в довольно сложном для просмотра финале», — сказал Алхазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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