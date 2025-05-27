Лука Джорджевич: «Зенит» — главный клуб в моей карьере

Бывший футболист «Зенита» Лука Джорджевич назвал сине-бело-голубых главной командой в своей карьере. Он признался, что именно в санкт-петербургском клубе провёл свои лучшие годы.

«Зенит» — главный клуб в моей карьере. Без сомнения. Я провёл здесь лучшие годы, был счастлив. Благодарен клубу за всё», — сказал Джорджевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Лука Джорджевич присоединился к «Зениту» летом 2012-го и дебютировал в основном составе спустя два месяца. Выступал на правах аренды в «Твенте», «Сампдории», «Понферрадине» и тульском «Арсенале». За «Зенит» Джорджевич провёл 30 матчей, забил три мяча, отдал две результативные передачи и стал обладателем Суперкубка России.