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«Меня спровоцировали, и я вышел из себя». Дзаньоло извинился за инцидент с игроками «Ромы»

«Меня спровоцировали, и я вышел из себя». Дзаньоло извинился за инцидент с игроками «Ромы»
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Итальянский полузащитник «Фиорентины» Николо Дзаньоло принёс извинения за инцидент, произошедший после матча молодёжных команд «фиалок» и «Ромы». Ранее пресс-служба римлян сообщила, что футболист зашёл в раздевалку клуба, где вступил в конфликт с игроками, а также применил силу против двух человек.

«Я хочу от всего сердца извиниться за то, что произошло вчера. Знаю, что отреагировал плохо, и беру на себя ответственность за это. Я пришёл туда с единственным намерением — подать позитивный сигнал, быть рядом с ребятами в трудную минуту после игры. К сожалению, меня словесно спровоцировал один из мальчиков, и я по ошибке вышел из себя. Это ошибка, которая тяготит меня, особенно поскольку я знаю, что должен быть примером для молодёжи.

Однако я хотел бы отметить: факты далеки от того, что было реконструировано, и с моей стороны, кроме словесной перепалки, не было никакого физически агрессивного поведения. Знаю, что разочаровал некоторых людей этим инцидентом, но надеюсь, вы сможете понять, что в мои намерения не входило проявить неуважение к кому-либо. Я приношу свои извинения. Как человек, как спортсмен и как тот, кто любит эту среду, я просто хочу восстановиться и смотреть в будущее со смирением», — написал Дзаньоло в соцсетях.

Отметим, что Дзаньоло выступал за «Рому» на протяжении пяти лет.

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