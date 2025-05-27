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Лука Джорджевич готов рассмотреть предложения от клубов РПЛ

Лука Джорджевич готов рассмотреть предложения от клубов РПЛ
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Бывший нападающий «Зенита», тульского «Арсенала», «Локомотива» и «Сочи» Лука Джорджевич заявил о готовности вернуться в Российскую Премьер-Лигу. Он признался, что скучает по России — жить в этой стране ему было комфортно. Сейчас Джорджевич выступает за узбекистанский клуб «Согдиана».

«Я очень скучаю по России. Если поступит предложение от клуба РПЛ, обязательно его рассмотрю.

Мне всегда было комфортно в России. Образ жизни здесь очень похож на черногорский. Но я не рассматриваю возможность получения российского гражданства. Горжусь тем, что я черногорец», — сказал Джорджевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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