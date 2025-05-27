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Джорджевич заявил, что для него было бы честью работать в тренерском штабе «Зенита»

Джорджевич заявил, что для него было бы честью работать в тренерском штабе «Зенита»
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Бывший футболист «Зенита» Лука Джорджевич не исключает, что в будущем может войти в тренерский штаб сине-бело-голубых.

— Уже задумывался о том, что будешь делать после завершения карьеры?
— У меня были мысли стать тренером. Я даже разбирал свои тренировки. Делал это восемь лет, но в какой-то момент перестал. Пока тяжело сказать, чем буду заниматься в будущем.

— Если когда-нибудь поступит предложение войти в тренерский штаб «Зенита», рассмотришь?
— Да, если всё-таки я решу стать тренером, для меня будет большой честью снова работать в «Зените», — сказал Джорджевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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