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Игорь Колыванов: Александру Головину нужно уезжать, «Монако» и Лига 1 ему приелись

Игорь Колыванов: Александру Головину нужно уезжать, «Монако» и Лига 1 ему приелись
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Известный российский специалист Игорь Колыванов полагает, что полузащитнику «Монако» Александру Головину следует сменить клубную прописку по ходу летнего трансферного окна. Хавбек выступает за монегасков с 2018 года.

«На мой взгляд, ему нужно куда‑то уезжать. Он провёл во Франции много лет. Наверное, чемпионат и команда ему приелись», — заявил Колыванов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующий трудовой договор россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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