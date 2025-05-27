Российские клубы заинтересованы в 22-летнем полузащитнике «Зимбру» — Галетти

Неназванные российские клубы заинтересованы в приобретении 22-летнего центрального полузащитника молдавского «Зимбру» Влада Рэйляну. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, также на игрока претендует несколько клубов из топ-5 лиг Европы, Украины, Хорватии и Румынии. Некоторые команды уже начали переговоры со стороной футболиста.

Согласно информации Transfermarkt, действующий контракт игрока с молдавским клубом истечёт 25 августа 2025 года, после чего Влад станет свободным агентом.

В минувшем сезоне Рэйляну принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Рыночная стоимость футболиста оценивается в € 450 тыс.