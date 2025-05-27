«Команды готовы к возвращению в еврокубки». Доменико Кришито — об уровне РПЛ

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита», «Дженоа» и сборной Италии Доменико Кришито высказался об уровне футбола в Российской Премьер-Лиге. Итальянец выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год.

«Я считаю, что уровень хороший. Может быть, не такой высокий, как несколько лет назад, когда я играл здесь, но он растёт. Думаю, даже в «Зените» вложили немало средств, чтобы пригласить сильных футболистов. Поэтому уровень хороший, и команды готовы к возвращению в еврокубки», — приводит слова Кришито «РИА Новости Спорт».

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Напрямую из РПЛ в Мелбет Первую лигу вылетели «Факел» и «Оренбург», в зоне стыковых матчей оказались «Ахмат» и «Пари Нижний Новгород».