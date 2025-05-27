«Манчестер Юнайтед» может усилить состав защитником из клуба АПЛ — Football Transfers

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к правому защитнику «Вулверхэмптона» Нелсону Семеду. Об этом сообщает Football Transfers.

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По информации источника, 31-летний футболист может присоединиться к «красным дьяволам» грядущим летом в качестве свободного агента, поскольку его контракт с «волками» истекает 30 июня. Подчёркивается, что с наибольшей вероятностью Семеду покинет «Вулверхэмптон», несмотря на предложение клуба продлить контракт на четыре года.

В нынешнем сезоне Семеду принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: