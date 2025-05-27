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«Положительных моментов гораздо больше». Шишкин — об отставке Осинькина из «Крыльев»

«Положительных моментов гораздо больше». Шишкин — об отставке Осинькина из «Крыльев»
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Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин отреагировал на уход Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крылья Советов».

«Закончилась прекрасная история, которая была у Осинькина с «Крыльями». На моей памяти только хорошие вещи. Конечно, много всего происходило — была куча разговоров и много раз Осинькин подвергался слухам об отставке. Видно, что в последнее время в его работе в Самаре были нервные моменты. Но если брать общую картину, положительных эпизодов гораздо больше. На протяжении многих лет была поставлена игра, несмотря на постоянную ротацию в клубе.

Игорь Витальевич с детства воспитывал чертановских ребят, вкладывая в них душу. Это дорогого стоит. У нас не много таких тренеров. Огромная заслуга Осинькина именно в этом. У меня только положительные эмоции касательно этого тренера. И, надеюсь, у него есть какие-то мысли о новом этапе карьеры, чтобы он дальше прогрессировал», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам сезона-2024/2025 команда из Самары заняла 10-е место в РПЛ.

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