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Стало известно, сколько «Монако» может заплатить «Барселоне» за покупку Фати

Стало известно, сколько «Монако» может заплатить «Барселоне» за покупку Фати
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати близок к переходу в «Монако» на правах аренды до конца грядущего сезона с правом выкупа. Об этом сообщает COPE в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «монегаски» получат возможность выкупить 22-летнего футболиста за € 20 млн. Подчёркивается, что сам Фати уже достиг принципиальной договорённости с французским клубом. Нападающий в большей степени хочет перейти в «Монако», чем в «Челси», с учётом его предыдущего опыта выступлений в АПЛ, где он играл за «Брайтон».

В нынешнем сезоне Фати принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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