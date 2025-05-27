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Таранов: Смолов, Газинский и Дюпин приложили максимум усилий для чемпионства «Краснодара»

Таранов: Смолов, Газинский и Дюпин приложили максимум усилий для чемпионства «Краснодара»
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Бывший защитник ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Краснодара-2» Иван Таранов высказался об уходе из клуба форварда Фёдора Смолова, полузащитника Юрия Газинского и вратаря Юрия Дюпина после чемпионского сезона. Контракты всех троих игроков с «Краснодаром» истекают летом.

«Смолов, Газинский и Дюпин — квалифицированные футболисты не стартового состава. Нормально, что после окончания сезона они покинули «Краснодар». Команду периодически нужно омолаживать, пуская свежую кровь. Ребята отдали частичку своего здоровья и нервов «Краснодару». Это дорогого стоит.

Не знаю, как будет развиваться судьба этих футболистов. Они приложили максимум усилий к этому чемпионству, хоть и сыграли не так много. Находиться в обойме, постоянно тренироваться и быть в долгих разъездах — немаловажный момент. Опытные игроки играют очень большую роль в команде. Как говорится: «Мавр сделал своё дело, мавр может уходить», — сказал Таранов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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