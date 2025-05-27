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Экс-игрок «ПСЖ» Раи назвал фаворита ближайшего финала Лиги чемпионов

Экс-игрок «ПСЖ» Раи назвал фаворита ближайшего финала Лиги чемпионов
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Бывший атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Раи поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором парижане встретятся с «Интером» 31 мая.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это исторический момент для парижского футбола. Я очень счастлив. За один месяц мы добились повышения «Парижа» в классе (Раи является инвестором команды, которая по итогам сезона-2024/2025 вышла в Лигу 1. — Прим. «Чемпионата»), а теперь и «ПСЖ» — фаворит финала Лиги чемпионов. Была проделана большая работа с философией тренировочного процесса. Одна из сильных сторон французского футбола — это подготовка молодых игроков, в дополнение к работе, проделанной Луисом Энрике и персоналом клуба.

Миланский «Интер» — отличная команда, никогда не знаешь, какой будет результат. Но «ПСЖ» — фавориты, и есть хорошие шансы, что в конечном итоге они выиграют Лигу чемпионов. Это сплочённая, молодая команда, которая может играть в нынешнем составе ещё несколько сезонов.

Они являются фаворитами, поскольку убедительно обыграли «Ливерпуль» и «Арсенал». Хотя «Интер» победил «Барсу», в этом сезоне «ПСЖ» действует эффективно и в атаке, и в обороне. Игра целостная, все вносят свой вклад, а в современном футболе это жизненно важно», — приводит слова бывшего футболиста RMC Sport.

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