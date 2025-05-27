Леонид Туфрин: чемпионство «Краснодара» — хороший повод для изменений в «Зените»

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказался о возможных переменах в стане сине-бело-голубых после второго места в Российской Премьер-Лиге — 2024/2025.

«Семак правильно сказал, что любая серия когда-то заканчивается. «Зениту» нужно критически поразмышлять над тем, что произошло, без спешки принять взвешенные решения и просто начать новую серию. Команде надо определиться с тренерским штабом. Я считаю, что Семака нужно оставлять — ему нет альтернативы, но надо полностью поменять штаб. Нужны свежие мысли и идеи.

Можно продать до 10 футболистов. Если не сейчас, то когда? Сейчас хороший повод для изменений — «Зенит» сам виноват, что не выиграл чемпионство. Пройдёт время, и появятся еврокубки. Команда должна быть к ним готова», — сказал Туфрин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ с 67 очками в 30 матчах. «Зенит» расположился на второй строчке, набрав 66 очков. Сине-бело-голубые прервали серию из шести выигранных титулов в РПЛ. Подопечные Мурада Мусаева завоевали золотые медали впервые в истории клуба.