Анчелотти: Роналдо — лучший бразилец, которого я тренировал, Винисиус — самый скромный

Новый главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил по различным характеристикам бразильских футболистов, которых он наставлял. Итальянский специалист назвал экс-нападающего «Милана» Роналдо лучшим бразильским игроком, с которым он работал.

«Роналдо был самым совершенным с точки зрения его техники и одним из лучших в мире. Самым профессиональным являлся [Маркос] Кафу. [Эдер] Милитао — тот, кто заставлял меня много смеяться, так же, как и Вини [Винисиус Жуниор]. Ещё, на мой взгляд, Вини очень, очень скромный. У меня очень хорошие отношения со всеми ними. Все они позвонили мне, чтобы поздравить [с назначением в сборную Бразилии] и пожелать удачи.

Я тренировал 34 бразильских футболиста, и ни с кем из них у меня не было проблем. Может быть, только с одним, но я не скажу, с кем именно», — приводит слова Анчелотти Globo Esporte.

Материалы по теме Анчелотти обратился к бразильским болельщикам после назначения на пост тренера сборной

Сколько зарабатывают футболисты: