Бышовец: могу гордиться Семаком — всё-таки он шестикратный чемпион в качестве тренера

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о втором месте «Зенита» в Российской Премьер-Лиге — 2024/2025, матче легенд клуба в честь 100-летия, а также о работе главного тренера команды Сергея Семака.

— Вы были в Петербурге на матче легенд. Не было ли там ощущения испорченного праздника?

— В целом, да. Думаю, встреча с легендами в какой-то степени снимала горечь того, что не удалось добиться чемпионства в этом году. Это стало большим праздником. Не думаю, что сезон без трофеев — трагичный результат для Петербурга. Болельщики и фанаты с пониманием отнеслись на стадионе во время матча легенд. А дальше, в следующем сезоне, у клуба будет задача реабилитировать себя. А что касается Семака, могу гордиться им, всё-таки он стал шестикратным чемпионом в качестве тренера. Надеюсь, что ему удастся в следующем сезоне привести команду к золоту», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ с 67 очками в 30 матчах. «Зенит» расположился на второй строчке, набрав 66 очков. Сине-бело-голубые прервали серию из шести выигранных титулов в РПЛ. Подопечные Мурада Мусаева завоевали золотые медали впервые в истории клуба.