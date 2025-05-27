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Бышовец: могу гордиться Семаком — всё-таки он шестикратный чемпион в качестве тренера

Бышовец: могу гордиться Семаком — всё-таки он шестикратный чемпион в качестве тренера
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Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о втором месте «Зенита» в Российской Премьер-Лиге — 2024/2025, матче легенд клуба в честь 100-летия, а также о работе главного тренера команды Сергея Семака.

Матч легенд Зенита . Матч легенд
25 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Зенит Ленинград
1:0 Кержаков – 5'     2:0 Аршавин – 24'     3:0 Анюков – 30'     3:1 Погребняк – 66'    

— Вы были в Петербурге на матче легенд. Не было ли там ощущения испорченного праздника?
— В целом, да. Думаю, встреча с легендами в какой-то степени снимала горечь того, что не удалось добиться чемпионства в этом году. Это стало большим праздником. Не думаю, что сезон без трофеев — трагичный результат для Петербурга. Болельщики и фанаты с пониманием отнеслись на стадионе во время матча легенд. А дальше, в следующем сезоне, у клуба будет задача реабилитировать себя. А что касается Семака, могу гордиться им, всё-таки он стал шестикратным чемпионом в качестве тренера. Надеюсь, что ему удастся в следующем сезоне привести команду к золоту», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ с 67 очками в 30 матчах. «Зенит» расположился на второй строчке, набрав 66 очков. Сине-бело-голубые прервали серию из шести выигранных титулов в РПЛ. Подопечные Мурада Мусаева завоевали золотые медали впервые в истории клуба.

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