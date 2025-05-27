Папа римский Лев XIV ответил, болеет ли он за «Рому»

Футболисты, тренеры и другие представители «Наполи» в рамках празднования чемпионства по итогам сезона-2024/2025 прибыли на частную аудиенцию с папой римским Львом XIV. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис вручил ему памятную именную футболку команды.

Ранее в Сети стало популярным видео, на котором священнослужитель сказал «Вперед, «Рома» болельщикам римского клуба. Футбольная общественность решила, что таким образом он выразил свою симпатию к этому коллективу.

Во время встречи с неаполитанцами Лев XIV шуткой опроверг эти слухи:

«Пресса утверждает, что я фанат «Ромы». Что поделать: так говорит пресса, не всё, что вы там читаете, является правдой. Добро пожаловать! И поздравляю с победой в чемпионате! Это великолепный праздник для Неаполя!» — приводит слова священнослужителя Corriere dello Sport.

В своей речи Лев XIV также подчеркнул значимость командной работы на пути к успеху и подчеркнул социальную роль футбола.