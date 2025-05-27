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Три игрока «Спартака» попали в топ-10 латиноамериканцев в Европе за неделю — SofaScore

Три игрока «Спартака» попали в топ-10 латиноамериканцев в Европе за неделю — SofaScore
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Три футболиста московского «Спартака» попали в десятку лучших латиноамериканских игроков, выступающих в Европе вне топ-5 лиг континента без учёта бразильцев по версии статистического портала SofaScore.

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Форвард Манфред Угальде получил оценку 8,6 за матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (5:0) и занял второе место в рейтинге. На седьмой строчке с оценкой 7,7 расположился вингер Пабло Солари. Защитник Алексис Дуарте получил оценку 7,5 и занял девятое место.

Отметим, первое место занял вингер «Оренбурга» Брайан Мансилья за матч с «Рубином» (2:4). Его оценка — 8,8. Форвард «Краснодара» Джон Кордоба (7,5) также попал в рейтинг и занял восьмое место.

Лучшие латиноамериканские игроки в Европе за пределами топ-5 без учёта бразильцев по версии SofaScore (23-го — 25 мая):

1. Брайан Мансилья («Оренбург») — 8,8;
2. Манфред Угальде («Спартак») — 8,6;
3. Давинсон Санчес («Галатасарай») — 8,1;
...
7. Пабло Солари («Спартак») — 7,7;
8 Джон Кордоба («Краснодар») — 7,5;
9. Алексис Дуарте («Спартак») — 7,5.

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