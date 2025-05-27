Роналду рассматривает два варианта продолжения своей карьеры — Footmercato

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду на текущий момент обдумывает два варианта для продолжения своей карьеры. Об этом сообщает Footmercato.

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По информации источника, во-первых, 40-летний футболист может продлить контракт с «Аль-Насром», заканчивающийся грядущим летом. Саудовский клуб уже сделал Роналду предложение о пролонгации трудового соглашения.

Во-вторых, португальский нападающий изучает вариант с переходом в «Аль-Хиляль», заинтересованный в его услугах. В клубе хотят, чтобы в команде играл новый звёздный футболист после ухода Неймара. В пользу перехода в «Аль-Хиляль» также говорит его участие на клубном чемпионате мира.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роналду близок к уходу из «Аль-Насра» ввиду отсутствия завоёванных трофеев за период нахождения футболиста в клубе.

Роналду в одиночестве разговаривает сам с собой после матча: