Александр Гацкан: «Краснодар» заслужил победу — теперь команде нужны точечные усиления

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан, ныне занимающий должность тренера молодёжной команды ростовчан, поделился впечатлениями от чемпионства «Краснодара» по итогам сезона-2024/2025.

«У «Краснодара» всегда тяжёлые матчи с «Динамо». «Краснодар» заслужил победу. Думаю, теперь команде нужны точечные усиления. Тренер это понимает. Посмотрел пресс-конференцию Мусаева. Он сказал, что хотел бы, чтобы большинство игроков осталось и были точечные усиления. В следующем году реально бороться за первое место. Но думаю будут предложения по некоторым футболистам. Надо смотреть, какие они будут. Если что-то хорошее, хорошие деньги для клуба, то должны продавать. Тогда будет возможность приобрести новых перспективных ребят или будут играть свои воспитанники, которые развиваются», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.