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Александр Гацкан: «Краснодар» заслужил победу — теперь команде нужны точечные усиления

Александр Гацкан: «Краснодар» заслужил победу — теперь команде нужны точечные усиления
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Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан, ныне занимающий должность тренера молодёжной команды ростовчан, поделился впечатлениями от чемпионства «Краснодара» по итогам сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«У «Краснодара» всегда тяжёлые матчи с «Динамо». «Краснодар» заслужил победу. Думаю, теперь команде нужны точечные усиления. Тренер это понимает. Посмотрел пресс-конференцию Мусаева. Он сказал, что хотел бы, чтобы большинство игроков осталось и были точечные усиления. В следующем году реально бороться за первое место. Но думаю будут предложения по некоторым футболистам. Надо смотреть, какие они будут. Если что-то хорошее, хорошие деньги для клуба, то должны продавать. Тогда будет возможность приобрести новых перспективных ребят или будут играть свои воспитанники, которые развиваются», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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