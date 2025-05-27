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ФИФА наложила на «Лион» трансферный бан на три окна из-за долга в € 2 тыс. — L’Équipe

ФИФА наложила на «Лион» трансферный бан на три окна из-за долга в € 2 тыс. — L’Équipe
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Международная федерация футбола (ФИФА) внесла «Лион» в список клубов, которым запрещено регистрировать новых футболистов до лета 2026 года из-за задолженности в размере € 2 тыс. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, данная задолженность возникла в результате невыплаты «львами» трансферных комиссий. Они не выполнили свои обязательства по истечении 45 установленных законом дней, отведённых должнику на выплату причитающейся суммы. В свою очередь, «Лион» уверяет, что урегулировал ситуацию, выплатив необходимую сумму.

По итогам минувшего сезона французской Лиги 1 команда Паулу Фонсеки набрала 57 очков и заняла шестое место.

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