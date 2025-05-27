Парфёнов — о Станковиче: российский тренер не получил бы такого доверия в «Спартаке»

Ветеран «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался о продлении контракта с главным тренером красно-белых Деяном Станковичем. Ранее официальный сайт «Спартака» объявил, что сербский специалист останется в клубе до лета 2027 года.

«Однозначно, продление контракта Станковича означает, что руководство клуба демонстрирует своё доверие. Российский тренер не получил бы такого доверия. Но лучший комментарий может быть от руководителя и главного тренера «Спартака», — сказал Парфёнов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Деян Станкович возглавляет московский «Спартак» с лета 2024 года. Под его управлением команда заняла четвёртое место в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 с 57 очками в 30 матчах.