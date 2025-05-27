В «Зените» рассказали о планах команды после возвращения из отпуска

«Зенит» на официальном сайте объявил, что команда уходит в отпуск. Предсезонный медосмотр пройдёт 18 и 19 июня. В эти же дни на базе в Удельном парке начнутся летние «Газпром» — тренировочные сборы.

Футболисты, получившие вызов в свои сборные, примут участие в серии матчей. Юрий Горшков, Андрей Мостовой и Максим Глушенков вместе со сборной России будут готовиться к товарищеским играм с командами Нигерии (6 июня, Москва) и Беларуси (10 июня, Минск).

Защитник Ванья Дркушич примет участие в тренировочных сборах национальной команды Словении, которая сыграет в двух контрольных встречах — на выезде с Люксембургом (6 июня) и дома с Боснией и Герцеговиной (10 июня).

Защитники Нуралы Алип и Страхиня Эракович включены в расширенные составы сборных Казахстана и Сербии соответственно. Итоговые списки игроков, которые примут участие в летних сборах этих национальных команд, станут известны позднее.

В рамках летней тренировочной кампании команда с берегов Невы примет участие в серии товарищеских матчей. Один из них — с сербской «Црвеной Звездой» — игра состоится в Сочи 29 июня.