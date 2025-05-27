Бышовец: Осинькин оставил наследие для того, чтобы «Крылья Советов» можно было воскресить

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался об уходе из самарских «Крыльев Советов» 59-летнего специалиста Игоря Осинькина, который работал в клубе с июля 2020 года.

«Работа Осинькина в «Крыльях» оставила очень хорошее впечатление — это качество игроков с хорошим образованием. Команда демонстрировала футбол, который был привлекателен для болельщиков. Но он стал заложником обстоятельств, которые надо было очеловечить. Осинькин находился в постоянном режиме потери игроков, которые уходили в другие команды, приходилось всё начинать с нуля. Игроков было практически невозможно удержать, но и компенсировать их уход — тоже.

Результат нового тренера в «Крыльях» будет зависеть от условий работы. Осинькин оставил наследие, чтобы команду можно было воскресить», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

27 мая пресс-служба «Крыльев Советов» объявила об уходе Игоря Осинькина с поста главного тренера команды. Контракт российского специалиста с самарским клубом подошёл к концу и продлён не был.