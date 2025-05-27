Джейкобс: дисквалифицированный Мудрик сможет получить медаль в случае выигрыша «Челси» ЛК

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик, дисквалифицированный за употребление допинга, сможет подняться на пьедестал и получить медаль в случае победы «синих» в финале Лиги конференций. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Источник ссылается на правила Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), согласно которым подняться на пьедестал и получить медаль вправе все игроки победившей команды, выходившие на поле в Лиге конференций или числящиеся в её официальной заявке на турнир. При этом отстранение игрока Футбольной ассоциацией Англии (FA) не отменяет данное правило. Однако финальное решение об участии Мудрика в церемонии награждения в случае победы «Челси» примет сам клуб.

В декабре 2024 года Английская футбольная ассоциация временно отстранила Мудрика от участия в соревнованиях. В СМИ появлялась информация, что украинскому футболисту в сборной сделали инъекцию стволовых клеток, взятых у коровы, которая могла содержать мельдоний.

В среду, 28 мая, «Челси» встретится с «Бетисом» в финале Лиги конференций.

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