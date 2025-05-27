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Неймар: ЧМ-2026 может изменить представление фанатов о футболе

Неймар: ЧМ-2026 может изменить представление фанатов о футболе
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Известный бразильский футболист Неймар считает, что чемпионат мира 2026 года в Северной Америке может изменить восприятие фанатов футбола.

В следующем году турнир пройдёт в Канаде, США и Мексике, а финал будет сыгран на главном стадионе в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси, США).

«Вы увидите, каким будет чемпионат мира. Думаю, это будет безумие! Уверен, что восприятие фанатов точно изменится, и это будет хорошо для всех!

Вы не идёте на баскетбольный матч НБА, просто чтобы посмотреть игру. Нет, это настоящее шоу. Там тоже, как в футболе, есть перерыв, во время которого люди выходят танцевать для фанатов. Затем ещё один перерыв, фанаты выходят бросать мячи в корзину. Перед игрой кто-то действительно известный поёт национальный гимн. Они делают всё, чтобы заинтересовать зрителя.

Если взять это за образец, то для бразильского футбола это было бы хорошо. В футболе матч идёт 90 минут, но в перерыве ничего не происходит.

Все идут к дверям стадиона, чтобы потусоваться. Почему бы не сделать что-нибудь внутри стадиона? Развлечения можно использовать по-разному. И не отвлекая при этом внимания всех присутствующих«, — приводит слова Неймара ESPN.

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