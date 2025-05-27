Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Интера» Симоне Индзаги согласился возглавить клуб из Саудовской Аравии — Тавольери

Тренер «Интера» Симоне Индзаги согласился возглавить клуб из Саудовской Аравии — Тавольери
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги может возглавить «Аль-Хиляль» из чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х (ранее Twitter).

Отбей мяч — получи PS5! Все подробности на betkeeper.championat.com (h
Отбей мяч — получи PS5! Все подробности на betkeeper.championat.com (h
играть
Реклама
Рекламодатель: ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110. 18+
Erid: 2RanynVcgfK

Согласно источнику, специалист принял решение начать новую главу в своей карьере. Отмечается, что результат матча «нерадзурри» с «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов УЕФА не повлияет на решение тренера. На данный момент сотрудничество специалиста с его новой командой не согласовано, стороны обсуждают детали договора. Итальянец будет получать $ 25 млн в год по контракту с саудовским коллективом.

В клубе «Аль-Хиляль» считают, что данная сделка реалистична, поскольку ранее семья Индзаги посетила Эр-Рияд и расположение клуба, там их встретил полузащитник команды Сергей Милинкович-Савич со своей семьёй.

По итогам сезона-2024/2025 «Интер» занял второе место в турнирной таблице Серии А.

Материалы по теме
Индзаги высказался о предстоящем финале ЛЧ, упомянув про проигрыш титула в Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android