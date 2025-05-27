Тренер «Интера» Симоне Индзаги согласился возглавить клуб из Саудовской Аравии — Тавольери

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги может возглавить «Аль-Хиляль» из чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х (ранее Twitter).

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Согласно источнику, специалист принял решение начать новую главу в своей карьере. Отмечается, что результат матча «нерадзурри» с «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов УЕФА не повлияет на решение тренера. На данный момент сотрудничество специалиста с его новой командой не согласовано, стороны обсуждают детали договора. Итальянец будет получать $ 25 млн в год по контракту с саудовским коллективом.

В клубе «Аль-Хиляль» считают, что данная сделка реалистична, поскольку ранее семья Индзаги посетила Эр-Рияд и расположение клуба, там их встретил полузащитник команды Сергей Милинкович-Савич со своей семьёй.

По итогам сезона-2024/2025 «Интер» занял второе место в турнирной таблице Серии А.