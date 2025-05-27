Бывший капитан «Краснодара» Мартынович высказался о вкладе Галицкого в чемпионство

Экс-защитник «Краснодара» Александр Мартынович высказался о роли владельца клуба Сергея Галицкого в завоевании золотых медалей Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«У кого ни спроси, основная заслуга в чемпионстве «Краснодара» — Галицкий. Он сделал этот клуб и поставил так, чтобы команда непременно когда-то пришла к этому. Было видно, что все ребята всё понимают и отдают большую дань Сергею Николаевичу. Без него не было бы ничего», — сказал Мартынович в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ с 67 очками в 30 матчах. «Зенит» расположился на второй строчке, набрав 66 очков. Сине-бело-голубые прервали серию из шести выигранных титулов в РПЛ. Подопечные Мурада Мусаева завоевали золотые медали впервые в истории клуба.