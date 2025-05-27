«МЮ» следит за двумя вратарями, способными заменить Онана и Байындыра — The Telegraph

«Манчестер Юнайтед» следит за 22-летним вратарём «Антверпена» Сенне Ламменсом и 24-летним голкипером «Лестера» Мадсом Хермансеном. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, запасной вратарь «красных дьяволов» Алтай Байындыр может уйти из клуба. Манкунианцы хотят приобрести голкипера, способного составить конкуренцию Онана. При этом не исключено, что камерунский футболист также покинет клуб. Интерес к Онана проявляют команды из Саудовской Аравии.

Действующее трудовое соглашение Ламменса с «Антверпеном» рассчитано до лета 2027 года. Контракт Хермансена с «Лестером» подписано до 30 июня 2028 года.

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