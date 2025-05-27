В «Манчестер Юнайтед» специалист по языку тела зарабатывал £ 175 тыс. — The Athletic

Специалист по языку тела входил в штат работников «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Athletic.

Консультанта пригласил в клуб бывший тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, чтобы помогать футболистам по мимике и жестам соперников понимать, как действовать во время серии пенальти. Данная работа была направлена на повышение уверенности у игроков во время исполнения или отражения удара с точки.

Этот специалист зарабатывал £ 175 тыс. в год. Сотрудничество принесло свои плоды: «МЮ» выиграл серии пенальти в матчах с «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ковентри Сити». Победа над небесно-голубыми вывела манкунианцев в финал Кубка Англии, который они выиграли. Клуб вышел в еврокубки и смог за счёт этого дохода оправдать работу специалиста.

Руководство «Манчестер Юнайтед» тогда поддержало тен Хага, посчитав, что данное сотрудничество приносит пользу. Новый совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф же считает, что необходимо провести тщательный анализ доходов и расходов клуба, чтобы понять, насколько оправданным является приглашение такого консультанта.