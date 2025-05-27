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Туфрин: молодёжь — не самое главное для «Зенита», в команде должны быть достойные игроки

Туфрин: молодёжь — не самое главное для «Зенита», в команде должны быть достойные игроки
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Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказался о вкладе молодых игроков в результаты сине-бело-голубых в минувшем сезоне.

«Зениту» надо сделать большую ставку на молодёжь? У нас есть Педро, которому 19 лет, а Глушенкову — 25 лет. Нет старых футболистов. Если ребята из академии «Зенита» готовы, их нужно привлекать к основе, но и вектор клуба должен быть понятен. Нужно уменьшить количество бразильцев, для которых жизнь в Санкт-Петербурге — это праздник. Молодёжь — это не самое главное, в команде должны быть достойные игроки. Задача — быть первыми и получить третью звезду», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» расположился на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 66 очков в 30 матчах. «Краснодар» занял первое место с 67 очками. Сине-бело-голубые прервали серию из шести выигранных титулов в РПЛ. Подопечные Мурада Мусаева завоевали золотые медали впервые в истории клуба.

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