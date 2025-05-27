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Александр Мостовой ответил, стоит ли увольнять Семака из «Зенита»

Александр Мостовой ответил, стоит ли увольнять Семака из «Зенита»
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о будущем главного тренера «Зенита» Сергея Семака в клубе.

«Убирать ли Семака? Думаю, что нет. Не имеет смысла. Любая серия прерывается — и сейчас оборвалась. Ничего вечного не бывает и рекорды бьются. Настало время, проиграли. У «Зенита» же всё хорошо сейчас, замечательно. Глядя на эту ситуацию, они ещё двух-трёх иностранцев купят. У них и так сейчас 25 человек, а может, и больше. Следующий сезон будет таким же, с интригой до последнего тура. «Спартак» будет в чемпионской гонке», — сказал Мостовой в новом выпуске «Спартак Шоу».

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 66 очков и заняли второе место. «Зенит» становился чемпионом России с сезона-2018/2019. Санкт-петербургский клуб дошёл до финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, где уступил ЦСКА (2:2 (3:4 пен.)).

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