Анатолий Бышовец отреагировал на первое чемпионство «Краснодара» в истории

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о победе «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Краснодар» в последние годы был близок к чемпионству. Занимал третье место, выходил в финал Кубка. С каждым годом это было близко к реальности. Этот сезон команда провела стабильнее, а главное, что решающие матчи, в том числе с «Динамо», сыграла на должном уровне. Такая чемпионская уверенность была важнейшим фактором. Такой исход логичен, связан с приобретением игры, её организацией. Это и стало решающим моментом», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ с 67 очками в 30 матчах. «Зенит» расположился на второй строчке, набрав 66 очков. Сине-бело-голубые прервали серию из шести выигранных титулов в РПЛ. Подопечные Мурада Мусаева завоевали золотые медали впервые в истории клуба.